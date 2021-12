Acelen reduz litro da gasolina em R$ 0,10

A Acelen deve anunciar ainda nesta sexta-feira (17) a redução do preço da gasolina produzida na Refinaria Mataripe, antiga Landulpho Alves. O metro cúbico do combustível fabricado em Mataripe deve sofrer uma redução para R$ 101, um pouco menor que a anunciada pela Petrobras, para R$ 95,80. A mudança deve ter um impacto de aproximadamente R$ 0,10 por litro de produto refinado.

O novo preço começa a ser praticado a partir deste sábado (18).

Como a unidade deixou de fazer parte do Sistema Petrobras, as variações de preços passaram a se dar de maneira autônoma. A Acelen, recém-adquirida pelo fundo Mubadala, pretende definir reajustes de acordo com a sua estratégia de mercado, que é diferente da adotada pela estatal.

Internamente se diz que os reajustes podem ou não coincidir com os aplicados pela Petrobras. Em resumo, desta vez, as contas coincidiram, mas isto não é uma regra.

Na última terça-feira (14), pela primeira vez uma refinaria brasileira deixou de seguir os reajustes anunciados pela Petrobras, um reflexo do processo de privatização de parte da área de refino da estatal. A estatal anunciou uma queda de 3% no preço do produto.