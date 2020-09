Acessibilidade no Enem incluirá leitura de textos por computador

Para conferir acessibilidade aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que necessitem de atendimento especial durante as provas, o Ministério da Educação (MEC) adotou diversas medidas. Dentre os recursos, pela primeira vez, o participante poderá contar com um programa que possibilita a leitura de textos na tela do computador durante a prova.

As medidas para acessibilidade contemplam os participantes que solicitaram atendimento especializado para cegueira, surdocegueira, baixa visão ou visão monocular e tiveram solicitação aprovada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O candidato que se enquadrar nessas condições poderá ser acompanhado por cão-guia e utilizar material próprio: máquina de escrever em braile, lâmina overlay, reglete, punção, sorobã ou cubaritmo, caneta de ponta grossa, tiposcópio, assinador, óculos especiais, lupa, telelupa, luminária, tábuas de apoio, multiplano e plano inclinado. Os recursos serão vistoriados pelo aplicador, exceto o cão-guia.

A novidade para o Enem 2020 é que o participante que solicitou atendimento para essas condições, na inscrição, poderá contar com um programa que possibilita a leitura de textos na tela do computador durante a prova, além de indicar o uso do implante coclear, no caso de surdocegueira.

Haverá, ainda, três guias-intérpretes para atendimento ao participante surdocego e uma banca especial para correção de suas provas, segundo o MEC.

Quem necessitar de atendimento devido a acidentes ou imprevistos, após o período de inscrição, deverá solicitá-lo via Central de Atendimento, por meio do 0800 616161, em até dez dias antes da aplicação do exame.

O Enem será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital). Não há atendimento especializado na aplicação do Enem Digital.

Enem

Uma das principais formas de acesso ao ensino superior é por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A avaliação é realizada anualmente, pelo Inep, desde 1998.

O Enem avalia o desempenho escolar ao final da educação básica. A estrutura do exame conta com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.

*Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil