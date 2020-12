Acesso gratuito à internet facilita vida de usuários da Estação da Lapa

Disponível desde o mês de agosto, o wi-fi da Estação da Lapa está contribuindo para que as pessoas que passam pelo terminal tenham um serviço de conexão gratuita à internet. O serviço foi implantado pela Concessionária Nova Lapa, que administra o equipamento, como forma de levar mais um benefício às mais de 450 mil pessoas que passam pelo maior terminal rodoviário de Salvador.

“O wi-fi busca facilitar o dia a dia de quem passa pela Estação da Lapa. Ajuda quem precisa se comunicar com alguém ou realizar uma pesquisa rápida. Com um mundo cada vez mais conectado, o acesso à internet se tornou uma necessidade. Por isso, buscamos ofertar esse serviço gratuito aos usuários do terminal”, afirma Zilney Campello, diretor-presidente da Concessionária Nova Lapa.

Para acessar, basta estar na estação, selecionar a rede “Wi-Fi Grátis” e fazer um cadastro com dados como nome, e-mail e CPF. O acesso é válido por 30 minutos. Caso a pessoa precise de mais tempo, a renovação pode ser feita de forma gratuita. A iniciativa da Concessionária Nova Lapa se soma ao processo de modernização que o local vem passando desde a sua completa requalificação em 2016.