'Achate a curva': empresa divulgará gratuitamente ações contra o coronavírus

Para ajudar os baianos na luta contra o coronavírus, com informação e divulgações de ações para frear o contágio da doença, a empresa de assessoria Agência LK criou a campanha “Achate a Curva”. As informações serão compartilhadas através do perfil @achateacurvacovid19 no Instagram.

O projeto vai oferecer assessoria de comunicação gratuita para entidades, grupos ou pessoas que estejam engajadas em ações que ajudem a controlar a propagação do vírus na Bahia. A propost, segundo a empresa, é "unificar as informações de especialistas da saúde, dar visibilidade a ações positivas e de solidariedade, além de ajudar a esclarecer fake news. Tudo isso, com o objetivo de auxiliar a sociedade a achatar a curva do avanço da doença".

Responsável pela iniciativa, Victor Lacerda, um dos sócios da Agência LK, explica o que motivou o projeto. “Estava aflito porque queria ser cientista neste momento e descobrir a cura, mas entendi que podemos ajudar e fazer a “cura” de outra forma, com informação. Isso ressignificou este sentimento de impotência”, disse.

Profissionais de outras agências também podem participar e integrar o projeto. “A informação é um importante remédio contra o coronavírus. No fim das contas, queremos divulgar informações que ajudem a população com medidas de combate e proteção contra o vírus”, destaca Elaine Andrade, da Toca Comunicação, que também atuará no projeto.

Além disso, o grupo criou um banco de fontes especializadas para auxiliar nas demandas da imprensa e conta com um banco de empresas voluntárias, interessadas em fazer doações. A ação ocorrerá nas cidades de Salvador, Recife e Fortaleza, onde o contágio já é considerado comunitário.

