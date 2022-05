Acidente com caminhão deixa feridos no bairro São Cristóvão, em Salvador

O motorista de um caminhão ficou preso às ferragens após o veículo que conduzia tombar e cair em uma vala na Av. Caribé, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. A via dá acesso ao aeroporto da capital, e chegou a registrar lentidão. O homem foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros. Acidente aconteceu no início desta manhã (2).

Um passageiro que estava no veículo também teve ferimentos e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

De acordo com a Transalvador, a via já está completamente liberada e o trânsito restabelecido, restando ainda a retirada do veículo do local, que necessitará da ação de um guincho. O estado de saúde das vítimas não foi informado.