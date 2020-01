Acidente com fogos de artifício em Vila Velha deixa sete feridos

Pelo menos sete pessoas se feriram em uma explosão de fogos de artifício durante a celebração da virada de ano na madrugada desta quarta-feira (1º), em Vila Velha (ES). Segundo o jornal A Gazeta, o acidente aconteceu perto de um quiosque que estava cheio no momento.

O estabelecimento não tinha autorização para fazer a queima de fogos. Imagens do momento mostram uma quantidade grande de fogos explodindo ao mesmo tempo e as pessoas correndo.

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram chamados para atender a ocorrência. Segundo testemunhas, além das queimaduras, teve gente que sofreu cortes pelo corpo e uma pessoa caiu e foi pisoteada na correria.

A aposentada Maria da Penha Chegas, 76 anos, foi uma das vítimas. Ela passava o Réveillon com a família a cerca de 70 metros da estrutura de onde seriam soltados os fogos.

"A queima de fogos começou normal, mas houve uma explosão e começou a sair uma fumaça amarela. Estava com meu filho de cinco anos. Peguei ele no colo e saí correndo. Deitei na areia com meu corpo em cima dele para tentar protegê-lo. Minha esposa fez a mesma coisa com minha sogra, mas ela acabou sendo queimada. Muita gente se feriu. O pessoal do quiosque não deu atendimento nenhum a gente. Eles tentaram desmontar a estrutura antes da chegada da polícia e do Corpo de Bombeiros. As pessoas que estavam na praia é que impediram", denunciou o genro da vítima, o técnico de edificações Márcio Souza, à Gazeta.

A Prefeitura informou que uma mulher de 22 anos sofreu queimaduras de 2º grau na coxa direita e de 1º grau no glúteo. Ela foi atendida e liberada. Um menino de 7 anos foi atingido por fagulhas e socorrido para o Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba).

O evento foi liberado para continuar após o incidente, porque se entendeu que já não havia mais riscos. O irmão do dono do Quiosque do Vitalino foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. O estabelecimento alega que não era responsável pelos fogos, embora as testemunhas neguem.