Acidente de carro na Avenida Paralela deixa vítima em estado grave

Um acidente envolvendo uma Kombi na Avenida Paralela, sentido Rodoviária, na tarde desta quarta-feira (18), deixou uma vítima, de 51 anos, em estado grave.

O motorista Jair Bastos da Silva havia saído do Ceasa em direção ao Mercadinho Silva, em Pernambués, onde trabalha, quando sofreu o acidente nas imediações do Centro Administrativo da Bahia. Ainda não há informações sobre as circunstâncias que causaram o acidente.

A vítima foi atendida e encaminhada ao Hospital Geral do Estado. A Kombi estava carregada de suprimentos e informações iniciais da TV Bahia apontam que populares tentaram saquear a mercadoria.

O trânsito está congestionado na região. Polícia Militar, Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) e o Corpo de Bombeiros estão no local. O veículo ainda não foi retirado da pista.