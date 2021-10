Acidente de moto na Ladeira do Abaeté mata jogador de futebol de 15 anos

Um acidente de moto ocorrido na noite dessa terça-feira (12), na Ladeira do Abaeté, em Itapuã, matou um jogador de futebol amador de 15 anos. Por causa da idade, Nadson Santos Gonçalves ainda não era habilitado. Mesmo assim, ele pilotava a motocicleta e levava na garupa uma amiga quando, por volta das 18h, de acordo com informações dos familiares, um carro entrou na contramão, em alta velocidade, e atingiu o veículo.

A moça que estava com Nadson teve alguns ferimentos, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã e escapou com vida. Já o rapaz, além de sofrer o impacto da colisão, chegou a ser atropelado pelo carro e morreu na hora. Os dois não usavam capacete. O veículo que causou o acidente foi apontado pelos familiares como um gol preto. O motorista fugiu sem dar atendimento.

“Segundo o relato de pessoas que presenciaram o acidente, o carro estava tentando ultrapassar um micro-ônibus quando entrou na contramão e acertou a moto”, disse o pai do garoto, Jorgildo Silva Gonçalves. Na manhã dessa quarta-feira, ele esteve no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML) para retirar o corpo e providenciar o sepultamento do jovem.

De acordo com o pai, Nadson sonhava em jogar no Vitória, participando frequentemente de peneiras do time há, pelo menos, dois anos. Além disso, ele viajava e era contratado para atuar em times amadores. Durante a manhã, Nadson trabalhava numa oficina, na tarde treinava futebol e, durante a noite, estudava. "Era um rapaz correria, trabalhador. Ele cresceu rapidamente e estava virando adulto. É muito triste o que aconteceu”, lamentou o empresário Marcos Roberto, que empregou Nadson como ajudante de pintor numa empresa de pintura de carro.

Segundo a Policia Civil, o acidente foi registrado na 12ª Delegacia, localizada em Itapuã. “Nadson Santos Gonçalves, de 15 anos, sofreu um acidente fatal, na Ladeira do Abaeté. A vítima não era habilitada e estava sem capacete. A unidade expediu as guias periciais e vai apurar o caso”, disse a corporação, em nota. O enterro está marcado para acontecer no Cemitério Bosque da Paz, às 16h.