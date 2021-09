Acidente deixa ao menos oito mortos na BR-101, na região do sul da BA

Um acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e uma van deixou ao menos oito mortos, na noite desta quarta-feira (29), na BR-101, em um trecho próximo do distrito de Mundo Novo, em Eunápolis, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além dos oito mortos, diversas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Regional de Eunápolis. Não há informações sobre o estado das vítimas socorridas.



O acidente ocorreu no KM 703. Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro às vítimas.

Segundo a PRF, o caminhão bitrem, que carregava eucalipto, seguia sentido Itabuna, quando após uma curva, o reboque traseiro do veículo tombou na pista. A parte da carroceria atingiu um ônibus e uma van, que estavam no sentido contrário. A carga de eucalipto ficou espalhada pela pista, que foi interditada nos dois sentidos para o socorro às vítimas.