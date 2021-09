Acidente deixa quatro mortos na BA-144, entre Várzea Nova e Jacobina

Um grave acidente deixou quatro pessoas mortas e uma ferida, na madrugada deste domingo (26), na BA-144, entre o município de Várzea Nova e o distrito de Lages do Batata, em Jacobina. As informações são do Augusto Urgente.

As quatro vítimas foram identificadas como Wesley Silva Maria, Emerson Dias dos Santos, Uilian Dias Maria e Jonato Barreto. Um quinto ocupante do veículo ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido para o Hospital de Várzea Nova e em seguida transferido para Jacobina. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima.

Os cinco ocupantes do veículo, modelo Palio, seguiam para um evento, em um local conhecido como Fazendinha, quando o carro saiu da pista e capotou na altura do km 269. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e os corpos foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica para o IML de Jacobina.