Acidente doméstico afasta repórter da Globo por quatro meses

A repórter Gioconda Brasil está afastada da Globo por conta de uma lesão que sofreu nas costas, segundo o Observatório da Televisão, do Uol. Sua última aparição foi na Globo News, na última semana de julho. Desde então, sua ausência provocou especulações inclusive de que teria sido demitida.

De acordo com o site, Gioconda está de licença-médica desde que sofreu um grave acidente doméstico em casa. Ela teve problema na região conhecida como paleta esquerda. A jornalista tem feito sessões de fisioterapia em busca da recuperação total.

A expectativa agora é que Gioconda retorne depois da Proclamação da República, no dia 18 de outubro. Ela vai continuar na cobertura do dia a dia do Congresso Nacional, fazendo reportagens para vários veículos da Globo.

Gioconda faz parte da emissora há 18 anos e esteve na fundação da Globo News, em 1995. Começou trabalhando em sua cidade natal, Rio de Janeiro, e em 1999 foi transferida para Brasília, onde continua até hoje.