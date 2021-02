Acidente em barragem no Ceará deixa três mortos

Três pessoas morreram em acidente na Barragem de Atalho, no município de Brejo Santo, nesta segunda-feira, 8, por volta de 16h30min. Uma tubulação rompeu quando eram realizados testes no sistema da barragem. De acordo com nota do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a estrutura do reservatório não foi afetada e não há vazamentos. “A população que vive nas proximidades da estrutura está segura e não corre riscos”, informa o órgão.

20 trabalhadores estavam no local quando o acidente aconteceu. Além dos três óbitos, um deles deu entrada com vida no Hospital Geral de Brejo Santo e apresenta quadro estável. As causas do episódio são apuradas pelo MDR, que enviará o Secretário Nacional de Segurança Hídrica, Sérgio Costa, e equipe técnica do órgão para avaliar a situação e tomar as medidas necessárias.

Ambulâncias da Secretária Municipal de Saúde, helicóptero do Ciopaer, uma guarnição do Corpo de Bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram enviados ao local. O reservatório recebeu águas da transposição do rio São Francisco e tem capacidade de 100 milhões cúbicos. O volume atual era de 90 milhões m³.

O problema teria acontecido em um válvula da barragem, mas o conserto já foi realizado e a vazão de água está sob controle, de acordo com informações da pasta municipal de Saúde. Será realizada uma perícia para averiguar as causas e responsabilidades pelo acidente.

Em agosto de 2020, houve um rompimento na Barragem de Jati, reservatório que recebe as águas do Cinturão das Águas (CAC). O episódio não teve vítimas e cerca de duas mil pessoas foram evacuadas do município como medida preventiva. O acidente desta segunda-feira, 8, é o segundo desde a chegada da transposição ao Ceará.

