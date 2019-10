Cinco pessoas morreram na tarde deste sábado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Resende, no sentido Rio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um cavalo de carreta invadiu a pista vizinha e bateu em um carro nesta tarde. O acidente ocorreu no km 293, por volta das 13h40.

O motorista da carreta e todas as pessoas que estavam no carro morreram.

Os corpos ainda não foram identificados e ficaram preso nas ferragens.