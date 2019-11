Acidente em Maraú: piloto que já escapou de carro em chamas é um dos sobreviventes

Tuka Rocha estava no avião que caiu em Maraú, no Baixo Sul baiano (Foto: A1GP/Divulgação)

A Prefeitura de Maraú, no Baixo Sul da Bahia, confirmou que uma das vítimas do acidente de avião na pista do resort Kiaroa Eco-Luxury Resort, na praia de Barra Grande, é o ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha, 36 anos, que já escapou de um incrível acidente na competição, em 2011, no qual o carro pegou fogo (ver mais abaixo).

De acordo com o Globoesporte.com, a mãe de Tuka, Lívia Rocha, embarcou em um voo fretado, com destino à capital baiana, para acompanhar a recuperação do filho. Não há informações sobre o estado de saúde do piloto.

O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (14) e deixou 9 vítimas, uma delas fatal. Segundo a prefeitura, há uma criança na relação de vítimas.

Ainda conforme a prefeitura de Maraú, parte dos sobreviventes tem ferimentos graves. Todos foram transferidos de avião para o Hospital Geral do Estado 2 (HGE 2), onde fica o Centro de Queimados.

Outro acidente

Em 2011, quando era piloto da Vogel, uma equipe que disputa a Stock Car, Tuka foi vítima de um outro acidente. Daquela vez, o veículo envolvido na tragédia foi o seu próprio carro.

Logo na segunda volta da etapa do Rio de Janeiro, o carro de Tuka Rocha começou a pegar fogo em sua parte traseira. O piloto conseguiu escapar com dois ralados e uma leve lesão pulmonar.

Quando percebeu que a chama estava tomando seu carro, Tuka abriu a porta e se atirou para fora. Foi o que o salvou das chamas que consumiram o interior do veículo.