Acidente entre três caminhões deixa cinco mortos no sul da Bahia

Um acidente entre três caminhões deixou cinco pessoas mortas e uma ferida, na noite desta terça-feira (26), na BR-367, em Porto Seguro, no sul da Bahia.

A colisão aconteceu na altura do KM 42, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Um caminhão de lixo ultrapassou outro veículo e ao voltar para sua faixa bateu na frente do veículo ultrapassado. Ele então invadiu a faixa oposta e se chocou frontalmente com outro caminhão, que levava uma carga de mamão.

Após a batida, começou um incêndio. Uma equipe do 6º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM/Porto Seguro) foi até o local para combater as chamas. Os corpos dos cinco mortos já foram removidos carbonizados.

Para ter acesso às vítimas, os bombeiros utilizaram um conjunto desencarcerador.A sexta vítima do acidente foi resgatada com vida e foi atendida no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levada depois para uma unidade de saúde.

Os mortos foram identificados como David Barbosa de Souza, de 21 anos, Adriano Monteiro, de 37 anos, Wagner Bispo dos Santos, de 34 anos, Evandro Conceição de Aquino, de 26 anos e Cleone Figueiredo do Rosário, de 34 anos.