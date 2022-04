Acidente entre veículo de passeio e carreta deixa vítimas na BR-324

Um acidente entre um veículo de passeio e uma carreta, na BR-324 subindo a Serra do Tombador, nas proximidades da “curva da galinha”, em Jacobina, na tarde de ontem (29), deixou uma pessoa ferida e duas mortas.

Um homem foi retirado das ferragens por uma guarnição do 2ºSGBM/Senhor do Bonfim, pertencente ao 9°GBM/Juazeiro. Além da vítima que estava consciente, outros dois corpos que também estavam presos nas ferragens foram resgatados pelos bombeiros.

Os bombeiros conseguiram o acesso ao veículo pequeno por meio de uma corda ancorada na viatura Auto Bomba Tanque e Socorro (ABTS). As ferragens do carro pequeno estavam em contato com um dos vagões do bitrem que estava inclinado e com derramamento de combustível.

Foi utilizado um extintor de pó químico de forma preventiva para evitar um incêndio e localizar as vítimas com segurança. Para o desencarceramento foram utilizadas ferramentas específicas como o expansor hidráulico, cilindro expansor e tesoura.

A vítima retirada com vida e ainda consciente, recebeu os primeiros atendimentos no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levada em seguida para uma unidade de saúde.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção e identificação dos dois corpos, além dos demais procedimentos legais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Municipal também deram apoio à ocorrência.