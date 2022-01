Acidente na Água Brusca choca pedestres: 'Diria que era mentira'

De braços cruzados, Antônio Carlos Muniz de Souza, 49 anos, estava impressionado com a cena do acidente na Ladeira da Água Brusca. Ele parecia não acreditar mesmo estando ali, cara a cara com o caminhão de ponta-cabeça. "Estou besta com isso. Se alguém me contasse, diria que era mentira. Passo aqui todos os dias para ir trabalhar. Se fosse em um horário de pico, seria uma tragédia", disse ele, que desce diariamente a ladeira por volta das 4h desta sexta-feira (14) para vender calendários e canetas no Comércio.



Uma hora antes de Antônio passar pelo local, o caminhão que transportava 8 kg de pescado subiu a calçada e despencou dentro da área da Terwal Máquinas, atingindo parte de um galpão, onde funciona o depósito. Apesar de a boleia ter sido destruída, o motorista saiu milagrosamente ileso, sofreu sequer um arranhão. Ele, identificado apenas como Luís, ainda ajudou na retirada do pescado (peixes de vários tipos, como arraias, e moluscos, a exemplo de polvos) que ficou espalhado dentro do depósito.

Luís trazia a carga do Rio Grande do Norte para abastecer os boxes do Mercado do Peixe. Ele não quis falar sobre o acidente, ocorrido por volta das 3h. No entanto, as pessoas que estavam no local relataram que o motorista alegou que o freio não funcionou na descida da ladeira. "O caminhão descia e quando ele (motorista) procurou o freio mais de uma vez não encontrou", contou uma das pessoas que ajudava na retirada da carga. Ele disse que o motorista agiu rápido e evitou várias mortes. "Quando viu que não ia parar, ele jogou o caminhão para esquerda. Se ele não fizesse isso, ia descer de vez e pegar as pessoas que ficam no final da ladeira abastecendo o Mercado. E é muita gente", relatou.

O caminhão invadiu a contramão, subiu a calçada, derrubou um muro de aproximadamente um metro de altura e despencou dentro da Terwal. "Atingiu parte do depósito das nossas três lojas. Ainda não temos a dimensão do prejuízo, mas não será pouco. O caminhão só está em pé porque está apoiado na viga do teto, que ficou com fissura por causa do acidente. Já chamamos um profissional para fazer uma avaliação. Provavelmente teremos que demolir a viga. Sem falar que alguns equipamentos do depósito foram atingidos com o impacto. Vamos ter que também fazer um reparo no teto", contou um dos sócios da empresa, Barcino Esteve.

Apesar de o motorista ter realizado uma manobra para evitar que o caminhão descesse a desgovernado e atingisse as pessoas que estavam na base da ladeira, Esteve disse que se o acidente tivesse ocorrido por volta das 7h a tragédia acontecia da mesma forma. "No fundo do depósito funciona uma fábrica de peças e local onde o veículo parou é o trajeto que os empregados fazem diariamente. Ainda bem que isso aconteceu na madrugada. O estrago foi grande , mas isso é bem material, a gente refaz. Poderia ser pior", declarou.