Acidente na BR-020 deixa quatro mortos na Bahia

Um acidente no trecho do município de Correntina, no oeste da Bahia, deixou quatro mortos e mais de 20 feridos na BR-020, na noite da quarta-feira (30), por volta das 23h50.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a situação foi o tombamento envolvendo um ônibus de transporte de passageiros, e o ônibus seguia em direção a Brasília.

A PRF não informou as causas do acidente. Os feridos foram levados pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais das cidades goianas de Posse, Alvorada do Norte e Buritinópolis.

Os nomes das vítimas e suas cidades não foram divulgados.