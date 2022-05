Acidente no metrô aconteceu em momento que novo trem era inserido no sistema

O acidente que terminou com descarrilamento de dois trens do metrô na região da Estação Pirajá nesta terça-feira (31) aconteceu quando novos trens estavam sendo incluídos para atender ao horário de pico, segundo o diretor da CCR Bahia, André Costa. Falando à TV Bahia, ele explicou que as causas do acidente ainda são investigadas pela empresa, que é responsável por administrar o metrô de Salvador.

"Na hora que a gente tava fazendo a inserção do novo trem, houve uma falha com nosso rebocador, que ocasionou com que o trem se deslocasse mais rapidamente do que o previsto e entrasse na via de serviço mais rapidamente, encostando no último trem de um carro que vinha passando", explicou. "Ao encostar, os dois tiveram uma fricção e ocasionaram uma parada de ambos os trens". O rebocador, também chamado de carro de serviço, é um veículo amarelo que aparece nas imagens do acidente.

Segundo ele, nenhuma manutenção estava sendo feita na hora do acidente. "Normal (inserir novos trens). Nós temos tanto no final da manhã quanto no início da tarde, para atender os horários de pico, a inserção de trens. Houve uma falha que está sendo apurada, estamos avaliando com muita responsabilidade e muito cuidado pra que a gente tenha as tratativas pra que isso nunca mais ocorra", acrescentou, dizendo que um corpo técnico da CCR e peritos vão analisar o acidente. "Estamos com a linha 2 operando plenamente e a linha 1 entre Lapa e Retiro. Estamos com operação de ônibus circular gratuito para quem tá na Estação Bom Juá e Pirajá poder chegar no Retiro e vice-versa", acrescentou.

Os trens acidentados ainda não foram removidos e não há previsão de quando isso vai acontecer. "Queremos restabelecer o serviço o mais breve possível", diz.