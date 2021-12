'ACM, meu amor': Neto resgata jingle clássico do avô em evento de pré-candidatura

Um dos jingles mais conhecidos da política baiana, "ACM, meu amor", está de volta, agora com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que lança nesta quinta-feira (2) a pré-candidatura ao governo da Bahia. O evento acontece no Centro de Convenções, na Boca do Rio.

Composto por Gerônimo e Vevé Calazans, o jingle foi tocado antes de Neto subir ao palco no evento, que reuniu nomes de destaque nacional, como o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o presidente do PSL. Luciano Bivar, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

O mestre de cerimônia puxou o jingle e a plateia presente cantou, acompanhou com palmas e dançou junto.

Originalmente, o jingle embalou a candidatura de Antonio Carlos Magalhães ao governo da Bahia. "Você se lembra de mim? Nunca vi você tão só, meu amor, meu xodó", inicia o jingle, repaginado agora por Neto.

Veja como ficou: