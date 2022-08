ACM Neto anuncia Zé Ronaldo como coordenador da campanha: 'Braço direito'

O candidato ao governo baiano ACM Neto anunciou nesta quarta-feira (10) que o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, será o coordenador-geral de sua campanha.

O anúncio foi feito em coletiva na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em Feira de Santana. Neto avaliou que José Ronaldo será um "reforço" para sua chapa, trazendo sua experiência para a campanha.

"Uma figura como Zé, com a história que tem, não poderia estar de fora. Zé Ronaldo não pode estar de fora e por isso, o convido para ser o coordenador-geral de campanha. Ele estará colado comigo para que nós possamos contar com a contribuição dele, conhecimento e experiência que ele tem sobre a Bahia e a presença dele ao meu lado no governo representará também a presença de Feira de Santana comandando o governo do estado da Bahia”, disse Neto.

O ex-prefeito de Salvador contou que o convite veio após longa conversa com Zé Ronaldo. "Tivemos uma conversa segunda-feira à tarde na casa do sempre governador Paulo Solto e chegamos a conclusão. A conversa durou quase três horas e o pedido para vir foi meu", afirmou.