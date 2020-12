ACM Neto casa no civil com cerimônia para 20 pessoas; veja detalhes

Concentrem-se e nos escutem... Vamos contar como foi, tal e qual, o casamento civil do prefeito de Salvador, ACM Neto, e da administradora de empresas Mariana Barreto, realizado nesse sábado (12), no final da tarde, no apartamento dos pais do noivo, Rosário Magalhães e Antônio Carlos Júnior, no Corredor da Vitória.

A celebração, discretíssima e rápida, foi comandada pela juíza Laura Scaldaferri Pessoa, da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Todos os convidados precisaram apresentar exame atual e negativo para Covid-19. Entra aqui ara ver mais fotos da celebração.

Perguntado pelo Alô Alô Bahia se pretende ter mais filhos, Neto foi enfático: “Essa decisão será tomada pelo casal, na hora certa. Não temos plano para agora. Mas, pretendemos, sim, termos filhos”. Ele é pai de Lívia e Marcela, fruto de seu relacionamento com a médica dermatologista Lídia Salles.

ACM e Mariana engataram romance no final do ano passado. A primeira aparição pública do casal foi no Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury, durante os festejos de Réveillon.

Lista de convidados

A celebração foi para cerca de 20 convidados, em função dos cuidados que o prefeito está tendo com a pandemia. Mesmo fazendo parte de um amplo grupo político, ACM Neto não convidou nenhum vereador, deputado ou senador.