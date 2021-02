ACM Neto comenta eleições no Congresso e possível saída de Maia em programa na TV

O presidente do Democratas, ACM Neto, deu entrevista à GloboNews para o programa ‘Em Foco com Andreia Sadi’, que será veiculado na íntegra nesse domingo (7), às 20h. O ex-prefeito de Salvador falou sobre as eleições recentes no Congresso e sobre a permanência de Rodrigo Maia no partido. A GloboNews publicou trechos da entrevista na sexta (5).

Neto disse que o partido não negociou cargos com o presidente Jair Bolsonaro para apoiar Arthur Lira (PP), eleito presidente da Câmara dos Deputados. Ele rechaçou ainda a ideia de que o DEM foi o responsável pela derrota do bloco de Baleia Rossi, que era o candidato apoiado por Maia, que cogita deixar o partido.

“A decisão de ficar ou não no DEM cabe exclusivamente a ele e eu desejo que ele continue no partido, ele tem uma história no Democratas, foi líder da bancada, presidente do partido e acho que ainda tem muito a contribuir na discussão interna do Democratas, na formulação das estratégias de futuro do partido”, disse Neto.

Na sexta, ACM Neto divulgou um vídeo em que nega que tenha intenção de ser candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, nem na chapa ‘de ninguém’. Ele afirmou que não é hora de discutir a próxima eleição presidencial, já que o Brasil ainda enfrenta um momento crítico da pandemia.