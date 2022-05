ACM Neto comenta levantamento que mostra BA na liderança de homicídios: 'Inaceitável'

O pré-candidato ao governo baiano ACM Neto (União Brasil) comentou nesta quarta-feira (18) dados sobre a violência no estado. Segundo o Monitor da Violência, do portal G1, a Bahia lidera ranking de homicídios no país.

O levantamento mostra que a Bahia registrou 1.326 mortes violentas nos três primeiros meses do mês, o que foi considerado "impressionante" na reportagem. As mortes na Bahia representam 13% do total do país no primeiro trimestre.

“É completamente lamentável que a Bahia concentre 13% das mortes violentas de todo Brasil. Em um novo monitoramento divulgado hoje, a Bahia foi campeã em violência nacional mais uma vez, com diferença de quase 30% para o segundo estado no ranking”, escreveu Neto no Twitter.

O ex-prefeito de Salvador destacou a onda recente de violência que tem sido registrada. "O levantamento mostra em números aquilo que estamos vendo nas ruas. É inaceitável que tenhamos que sofrer com esta onda de violência por incompetência do governo do PT na segurança. Precisamos mudar esse cenário", acrescentou.