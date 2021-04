ACM Neto critica governo federal por atraso na vacinação: 'Erra mais que acerta'

Presidente nacional do Democratas, ACM Neto criticou nesta quinta-feira (15) o governo federal pela suspensão da vacinação em Salvador - a primeira dose não está sendo aplicada enquanto nova remessa não chega. A expectativa era de que novas doses chegassem hoje, o que não ocorreu, atrasando o calendário de imunização.

"Essa falta de planejamento do governo federal, que ocorre desde o início da pandemia, é um absurdo. Enquanto aqui o presidente (Jair Bolsonaro) se preocupa mais em manter uma postura negacionista, países como os EUA, Israel e Reino Unido avançam na vacinação, e Salvador é uma das cidades prejudicadas", disse o ex-prefeito de Salvador em entrevista ao programa Que Venha o Povo, da TV Aratu.

Neto avaliou que o governo federal "erra mais do que acerta" nesse momento de pandemia. "O problema também é na educação. Há mais de um ano as crianças estão sem aulas. É uma coisa cruel. Podemos comprometer uma geração inteira, aumentar a desigualdade social, e não vemos o Ministério da Educação (MEC) articulando uma saída para isso", destacou.

Avaliando o governo municipal, Neto disse que seu sucessor, Bruno Reis (DEM), tem tomado as medidas corretas. "Eu faria tudo igual ao que ele (o prefeito) tem feito. Bruno está enfrentando um momento mais difícil do que eu enfrentei na pandemia. Essa segunda onda mostra um vírus mais agressivo, transmitido com uma velocidade maior, que se agrava nos mais jovens, que faz com que o paciente fique mais tempo num leito de UTI. Além disso, as pessoas e as atividades comerciais não suportam mais tanto tempo sendo penalizadas e não há mais aquela capacidade de tolerância (em relação ao ano passado)".