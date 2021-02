ACM Neto critica nomeação de João Roma para Ministério da Cidadania

O presidente do Democratas ACM Neto criticou, nesta sexta (12), a nomeação do deputado federal João Roma para o Ministério da Cidadania. O ex-prefeito de Salvador se mostrou surpreso com o fato de Roma ter aceitado o cargo para integrar um ministério do Governo Bolsonaro.



"Considero lamentável a aceitação, pelo deputado João Roma, do convite do Palácio do Planalto para assumir o Ministério da Cidadania. A decisão me surpreende porque desconsidera a relação política e a amizade pessoal que construímos ao longo de toda a vida", escreveu Neto, no Twitter.

ACM Neto ainda destacou que a nomeção de Roma reforça sua intenção de se manter distante do governo do presidente Jair Bolsonaro. "Se a intenção do Palácio do Planalto é me intimidar, limitar a expressão das minhas opiniões ou reduzir as minhas críticas, serviu antes para reforçar a minha certeza de que me manter distante do governo federal é o caminho certo a ser trilhado, pelo bem do Brasil", completou.