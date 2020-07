ACM Neto diz que início de retomada foi 'muito positivo': 'Cumpriram protocolos'

O prefeito ACM Neto avaliou nesta segunda-feira (27) que a reabertura de shoppings e comércios grandes aconteceu dentro do esperado e de modo "muito positivo". O prefeito falou durante uma coletiva virtual em que vai apresentar novas medidas para retomada econômica em Salvador.

"Em geral, a avaliação da prefeitura sobre o desempenho dos shoppings centers, comércio de rua acima de 200 m², centros comerciais, igrejas, nossa avaliação é que foi muito positivo. Em geral, todos esses estabelecimentos cumpriram os protocolos desenhados pela prefeitura em conjunto com o governo", destacou Neto, falando com jornalistas.

Ele disse que a prefeitura acompanhou com cuidado essa volta das atividades. "Havia uma preocupação muito grande da nossa parte de como seria esse começo de retomada. Salvo algumas situação pontuais, de caráter excepcional, nós avalimos que essa retomada foi muito positiva, que aconteceu dentro dos padrões de seguranças que haviam sido estabelecidos pelo poder público", completa.

A expectativa agora é que tudo continue caminhando bem, com as taxas de ocupação de leitos UTI para covid-19 baixando, para dar continuidade ao planejado. "E que assim continue sendo, com isso a gente em breve poderá acionar a segunda fase do plano de retomada e aos poucos permitir que as principais atividades econômicas restabeleçam seu funcionamento em nossa capital", diz.