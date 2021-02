ACM Neto diz que não é o momento de discutir as eleições de 2022

O presidente nacional do Democratas, ACM Neto, afirmou que ainda não é hora de discutir as eleições de 2022. Em nota divulgada pelo partido, ele defende que o foco agora deve ser o combate à pandemia.

"É hora de concentrar todos os esforços no combate à pandemia, na vacinação da população brasileira e na votação das reformas e pautas que podem garantir a retomada do crescimento econômico do Brasil e a geração de empregos", disse, em nota.

O político disse ainda que o partido mantém a sua posição de independência ao governo federal. As declarações acontecem após o governador João Doria declarar que o presidente do DEM teria afirmado que não apoia Bolsonaro nem agora, nem apoiará depois.

"O jantar foi produtivo, sereno e a informação mais importante, ouvimos do presidente do DEM, quando afirmou cabalmente que o DEM não apoia e não apoiará o governo Jair Bolsonaro, nem neste momento, nem no futuro, para o programa sucessório", afirmou Doria durante entrevista coletiva sobre a pandemia de covid-19 nessa quarta-feira (11).

O presidente nacional do Democratas, ACM Neto, reafirma que não permitirá, neste momento, que aconteça qualquer debate interno sobre o processo eleitoral de 2022. Esse assunto não compõe a agenda prioritária do país, e nem da sigla.

Os membros do DEM estão focados em discutir a agenda de demandas urgentes para o Brasil.

Tal como vem acontecendo desde o início de 2019, o Democratas mantém sua posição de independência em relação ao Governo Federal, não estando sequer sob discussão partidária, qualquer posição diferente desta.

Executiva Nacional

Democratas