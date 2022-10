ACM Neto é aplaudido por eleitores após votação

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) votou na Escola de Administração da Ufba, no Canela, na manhã deste domingo (2). Ele aguardou por cerca de duas horas na fila e, após o voto, foi aplaudido pelos eleitores que estavam no local.

Na fila, Neto conversou com as pessoas, falou sobre a campanha e ouviu delas palavras de confiança na vitória no primeiro turno.

Neto foi acompanhado da família, do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e dos candidatos ao Senado, Cacá Leão (PP), e a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos).

O candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) votou em Brotas e, de acordo com pessoas que acompanharam a votação, preferiu não respeitar a fila para adiantar o voto.

O ex-secretário da Educação chegou a receber algumas vaias de pessoas que aguardavam a sua vez de exercer o direito ao sufrágio no Colégio Estadual Luiz Viana.