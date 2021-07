ACM Neto é vacinado contra a covid-19 em Salvador: 'Emoção muito grande'

Uma agente de saúde da Unidade Básica de Saúde da Família de Fazenda Grande III saiu de dentro do prédio com uma carteira de motorista e caderneta de vacinação em mãos para anunciar o próximo a se vacinar. "Antônio Carlos Peixoto", convocou, sem provocar alarde. Ao levantar o rosto, ela viu de quem se tratava: era o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, indo tomar sua primeira dose da vacina contra a covid-19.

Aos 42 anos, o presidente nacional do Democratas chegou por volta das 12h30 desta sexta-feira (9) na USF, inaugurada por ele em abril do ano passado. "Eu vou pegar a fila, viu?", alertou ele ao secretário de Saúde e seu amigo de infância Léo Prates, que o acompanhou.

A fila nem estava grande, eram só quatro pessoas na frente dele no dia em que os maiores de 40 anos já estão sendo vacinados na capital baiana.

A diretora da unidade, então, o cumprimentou e pediu um documento de identificação para realizar o cadastro. O ex-prefeito bateu as mãos no bolso e percebeu que tinha esquecido a carteira. Em seguida, pediu ao motorista que trouxesse a mochila dele, que estava no carro. Poucos segundos depois, Neto apresentou o documento e foi aguardar sua vez.

Após ser chamado pelo seu sobrenome desconhecido, ele se dirigiu até a sala de vacinação, onde estava tocando Ivete Sangalo. Ao perceber a presença ilustre, a aplicadora mudou a playlist para algo ainda baiano: o Hino do Senhor do Bonfim, logo na sexta-feira, dia do santo.

"Para mim é uma emoção muito grande. Esperei muito tempo pela minha hora, desde o ano passado. Quando a covid chegou em nossa cidade, lutamos muito. Um esforço para salvar o máximo de vidas, acolhendo todos os baianos que precisaram de atendimento", relembrou o prefeito, que tomou a dose da Pfizer.

Ex-prefeito abriu o sorrisão após ser imunizado (Foto: Arisson Marinho / CORREIO)

O ex-prefeito, que não se infectou com a covid-19, também falou sobre a angústia de ter que esperar um ano e meio para se imunizar.

"A espera trouxe uma certa angústia para todo mundo, pois ninguém sabia ao certo quando chegaria a vacina. Nosso desejo era que a vacinação fosse mais rápida, que a população já estivesse toda imunizada. Mas, hoje, não me permito ter qualquer sentimento negativo em relação a isso. Só dou espaço para a minha alegria por estar vacinado e poder dar um passo adiante", celebrou.

ACM Neto também aproveitou o espaço para alertar a população, defendendo a importância da segunda dose.

"Outro dia estava conversando com o prefeito Bruno Reis, e ele me disse 'poxa, tem gente que toma a primeira dose e acha que já resolveu, e não vai tomar a segunda'. É preciso tomar as duas doses. Inclusive, essa variante Delta só é evitada com as duas doses. É fundamental", defendeu.

Carnaval

ACM Neto disse desejar que o Carnaval seja realizado no ano que vem, mas ressaltou que a festa só deve ocorrer se toda a população estiver vacinada. “Espero que, com a população imunizada com as duas doses, a gente possa ter Carnaval ano que vem”, afirmou, ponderando ainda que a decisão cabe às autoridades. “Tivemos que passar 2020 e 2021 convivendo com a pandemia. Que 2022 já seja um ano que o país comece sem covid”, complementou.