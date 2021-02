ACM Neto lamenta morte de Alexandre Brust: 'Pessoa de muito diálogo'

Presidente nacional do Democratas e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto lamentou nesta quinta-feira (25) a morte do advogado Hari Alexandre Brust, um dos fundadores do PDT. “O que mais marcou a vida política de Brust foi sua coerência e luta incansável pelos princípios democráticos”, afirmou.

ACM Neto ressaltou também os cargos públicos ocupados por Alexandre Brust na Prefeitura de Salvador e no Estado. “Ele (Brust) foi uma pessoa de muito diálogo e sempre respeitou as diversas correntes de opiniões. Que Deus dê muita força aos seus familiares e amigos neste momento de profunda tristeza”, concluiu.

Ex-presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBMP) e um dos fundadores do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Brust morreu na noite desta quarta (24), em Salvador. O político de 83 anos estava internado em decorrência de uma pneumonia.



Gaúcho radicado há mais de 40 anos, Brust também ocupou a presidência da CEASA e das Empresa de Limpeza Pública de Salvador (LIMPURB). Brizolista, Brust era presidente de honra do PDT na Bahia. Em 2019, ele lançou o livro “Leonel Brizola”.



Secretário Municipal de Saúde, Leo Prates também lamentou a morte do político, através das redes sociais. “Há pouco fui informado do falecimento do amigo e fundador do PDT Hari Brust. Sua trajetória de luta política e defesa da democracia está eternizada na história do nosso país. Ofereço meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, irmão”