ACM Neto participa de carreata em Campo Formoso e fala em esperança para o futuro

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) esteve em Campo Formoso no último sábado (10). Com a presença de milhares de pessoas, ele participou de uma carreata e, em seguida, seguiu para um evento político de liderança regionais na Praça Onze.

Recebido com festa, Neto fez um comício e destacou a confiança que o povo da região Norte tem demonstrado em seus projetos. "Quero ser o governador de vocês, o governador da esperança de cada baiano. O governador que vai lutar muito, desde o dia 1° de janeiro, para transformar os sonhos de milhões de pessoas em realidade. Eu quero ser o governador que vai olhar nos olhos de vocês e sempre encontrar essa mesma confiança que eu vejo presente na noite de hoje aqui em Campo Formoso", discursou.

Neto lembrou ainda da sua história e que muito novo descobriu que a sua vocação era a política. "Sou um cara de muita fé, não acredito em coincidências e destino. Acredito que existem projetos reservados para as nossas vidas. Depois de tantos meses caminhando pela Bahia, depois de ter percorrido quase 300 cidades, chego aqui faltando pouco mais de 20 dias para a eleição. E o que sinto no coração é a convicção de que a Bahia pode muito mais. E eu sei o tamanho da minha responsabilidade. Não posso errar e não vou errar, não vou decepcionar o meu povo", disse.

ACM Neto, que já passou por cerca de 300 cidades durante a campanha, pretende aumentar a lista até o dia 2 de outubro. "Não é fácil estar nessa luta, a gente é obrigado a lidar com muitas provações e a superar muitos obstáculos. Sobretudo, acaba exposto a muitas injustiças. Mas não pensem vocês que isso me abala. Nada disso diminui a minha energia, nada disso vai comprometer a minha disposição de lutar muito pela Bahia e pelos baianos. Estou aqui cumprindo uma missão", discursou.

Segundo lideranças locais, essa foi a maior carreata da história política da região e uma das maiores de toda a campanha da Bahia neste ano. O prefeito Elmo Nascimento (UB), o deputado federal Elmar Nascimento (UB) e o candidato a deputado estadual Júnior Nascimento (UB) foram os anfitriões da festa.

O prefeito da cidade reforçou que apoia o candidato. "Que olhe pela segurança pública, sobretudo na zona rural. Todo mundo de distrito aqui sabe que tem pessoas que nunca viram um policial militar. Quando tem, é porque a prefeitura abastece a viatura e dá comida aos policiais. A gente não quer um governador que vire a cara para esse problema", disse Elmo.

"A gente não pode se contentar com a educação em último lugar, com o governador delegando a responsabilidade para as prefeituras de todo o transporte de alunos e da estrutura escolar. Está na hora de mudar, Campo Formoso precisa de um governador que não nos ignore, que olhe nos olhos de cada um de vocês e saiba que o trabalho dele vai impactar na vida de cada um de vocês", completou o prefeito.

O evento reuniu ainda lideranças de dezenas de cidades da região, como os prefeitos Laércio Júnior (UB), de Senhor do Bonfim, Thiago Gileno (PSD), de Ponto Novo, Dr. Arismario (Avante), de Santaluz, Candinho Guirra (PP), de Caldeirão Grande, Louro Maia (UB), de Filadélfia, e Vilma Gomes (UB), de Cansanção.