ACM Neto percorre 4,4 mil km em seis dias e visita 22 municípios de sete regiões

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) retoma atividade em Salvador nesta segunda-feira (5) após realizar, nos últimos seis dias, a agenda mais intensa pelo interior da Bahia desde o início da sua pré-campanha, em janeiro de 2021. Ao todo, foram percorridos 22 municípios de sete regiões diferentes, realizadas 20 carreatas, 17 comícios e seis grandes eventos ao lado de lideranças locais.

A distância percorrida por terra pela comitiva da coligação "Pra Mudar a Bahia" chegou aos 4,4 mil quilômetros, o suficiente para ir de Salvador a São Paulo e retornar para a capital baiana. A agenda começou na terça-feira (30), quando Neto realizou comício em Pojuca, na Região Metropolitana, ao lado do prefeito Duda Leite (PSDB).

Na quarta-feira, visitou cidades da Chapada Diamantina e do Sudoeste; na quinta-feira, o foco foi na região de Irecê; na sexta-feira, cruzou o estado para percorrer localidades do Sertão Produtivo; no sábado, concentrou-se em municípios do Vale do Jiquiriçá; e no domingo, retornou para o Sertão Produtivo e estendeu a agenda até a Bacia do Paramirim.

Ao todo, ACM Neto e os candidatos a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos) e a senador Cacá Leão (PP) percorreram mais de 46 quilômetros em carreatas e ficaram por quase 23 horas em pé, seja nos palcos ou nas caçambas de picapes, durante os comícios e grandes eventos da agenda.

Na penúltima cidade visitada, Botuporã, no domingo (4), ACM Neto discursou e brincou com a intensa: “Estamos num domingo, às 14h, e tenham certeza que ninguém almoçou. Essa já virou a minha rotina, também de Cacá e de Ana. Desde quarta-feira que a gente não almoça. Ontem, também não jantamos. O que nos alimenta de verdade é chegarmos nessa cidade, e em tantos cantos da Bahia, e sermos recebidos com tanta energia, tanta confiança e tanto carinho”, disse.

Neto lembrou que, em breve, deve alcançar a marca de 300 cidades visitadas desde o começo da sua pré-campanha, em janeiro do ano passado, quando entregou a Prefeitura de Salvador para Bruno Reis (UB): “É assim que tenho caminhado há mais de um ano e meio, comendo poeira, botando o pé na estrada. Estamos passando dos 270 municípios desde que comecei o movimento Pela Bahia, ouvindo as pessoas, vendo os problemas de perto, para, sobretudo, compreender os sonhos e as aspirações do povo da Bahia”.

O sábado (3), dia mais intenso, foram percorridas oito localidades do Vale do Jiquiriçá, numa agenda que começou às 10h em Jaguaquara, com uma carreata, e só terminou às 23h20, num grande evento em Milagres ao lado do prefeito Cézar de Adério (PP). Foram realizadas carreatas em todas as cidades, com destaque também para a ocorrida em Maracás, onde o prefeito Soya Novaes (PDT) anunciou apoio à candidatura de ACM Neto.

Na região do Sertão Produtivo, visitada na sexta-feira (2), a agenda começou às 10h com carreata e um comício em Caetité, em frente à Feira Livre. Só acabou às 22h40, após um grande evento em Caculé, quando ACM Neto e o ex-prefeito Luciano Ribeiro (UB) reuniram uma multidão na Praça Manoel Vitorino.

Mobilização semelhante ocorreu na quinta-feira (1º), quando a agenda começou às 12h em Gentio do Ouro, com carreata e comício. A comitiva passou por Jussara, onde participou de grande evento na praça ao lado do prefeito Tacinho Mendes (PP) e terminou apenas às 22h50 após um grande evento em Xique-Xique, ao lado do prefeito Reinaldinho (MDB).

Em seus discursos, ACM Neto tem destacado a importância da eleição deste ano. “Nós podemos escolher um governador que trabalhe olhando para cada um dos 417 municípios, que encare com coragem todos os problemas de educação, segurança, desemprego e saúde da Bahia e que tenha experiência e preparo para enfrentar o desafio de governar um estado com o tamanho e com a diversidade que temos no estado. E eu estou preparado para ser esse governador, oferecendo aos baianos o melhor governo de todo o país”, diz.