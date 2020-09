ACM Neto rebate cítica Roberto Jefferson: 'Recebo como elogio'

O prefeito de Salvador ACM Neto respondeu críticas feitas por Roberto Jefferson, presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Em coletiva, ACM Neto disse que qualquer ofensa ou crítica feita por Roberto é recebida por ele como elogio.

"Eu ouvi palavras dele a meu respeito, que as recebo como elogios. Vindo dele, qualquer critica é elogio e reconhecimento a minha integridade e correção. Eu tenho uma vida publica séria, sem nenhuma mácula, sendo uma pessoa que está há quase 20 anos exercendo funções publicas. Não tenho que responder por absolutamente nada. Volto para cara com a consiencia tranquila e infelizmente não posso dizer o mesmo sobre ele", disse.

"Como tenho uma régua bem diferente da dele, as palavras dele são recebidas como reconhecimento a minha integridade, lisura e espirito público", completou sem citar o nome do presidente nacional do PTB.

Na última semana, durante visita a Vitória da Conquista, Jefferson criticou ACM Neto por ter decidido não concorrer ao governo do estado nas eleições de 2018, vencidas por Rui Costa.

Em 2012, Roberto Jefferson foi condenado a 7 anos e 14 dias de prisão, além de multa de R$ 740 mil, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro durante o escândalo do "Mensalão".