ACM Neto rebate recomendação do MP para retomar 100% da frota de ônibus

O prefeito de Salvador ACM Neto rebateu nesta quarta-feira (7) a recomendação do Ministério Público para que o município retome a circulação de 100% da frota do sistema de transporte coletivo. ACM Neto disse que a "recomendação do MP é inexequível".

"Quando voltarem as aulas, quando nós retomarmos o movimento pleno da cidade, aí, sim, tem de ter os 100% porque você vai ter o aumento do número de passageiros. Nas projeções mais otimista, depois de todas as atividades retomadas, devemos chegar a 80% do número de passageiros. Mas hoje nós só temos 65% desse número, então como você pode colocar 100% da frota rodando?", questionou o prefeito.

O Grupo de Trabalho (GT) de Enfrentamento ao Novo Coronavírus do Ministério Público (MP-BA) estadual informou na terça-feira (6) que pediu para que a Justiça obrigue, em decisão liminar, a retomada total da frota na cidade.

O ajuizamento da ação ocorre após a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) não atender a recomendação encaminhada pelo MP para o retorno imediato do transporte público coletivo e depois de diversas reuniões realizadas com o objetivo de formalizar um acordo que promovesse a retomada integral dos ônibus na capital.

Em resposta, ACM Neto disse que não há 100% do número de passageiros circulando pela cidade para que os ônibus retomem em sua totalidade.

"Foca o horário de pico, vê os lugares onde tem superlotação e coloca veículos para atender a esses lugares. Aí é tratar com seriedade a questão, não é assinar uma ação dizendo 'coloque 100%'", disse.

O prefeito argumentou que a obrigação de retomada elevaria ainda mais os custos operacionais que tiveram de ser arcados pela prefeitura durante a pandemia.

"Eu não posso colocar todo o dinheiro da prefeitura no transporte público porque aí eu vou parar a limpeza, vou parar de pagar médico no posto de saúde, de pagar cesta básica para a população mais pobre, de ter condições de pagar hospital municipal e de campanha, que são essenciais e imprescindiveis para a cidade. Então quem vai pagar a conta de ter 100% da frota rodando?", disse.

ACM Neto justificou que teve de assumir o comando da Concessionária Salvador Norte (CSN), responsável pelas linhas de ônibus da Estação Mussurunga e da Orla, e disse que não considerava a hipótese de aumentar o valor da tarifa para cobrir os custos de aumento da frota. "Até 31 de dezembro, enquanto for prefeito dessa cidade, eu não aumentarei o valor da passagem de ônibus.