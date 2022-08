ACM Neto recebe apoio de prefeito de São Desidério em comício na cidade

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) recebeu nesta quarta-feira (24) o apoio do prefeito Zé Carlos Carvalho (PP), de São Desidério, mais um que deixou a base governista. A oficialização ocorreu num grande evento na cidade do Oeste baiano, onde, diante das queixas do gestor local em relação ao abandono do governo do estado, Neto destacou o potencial agrícola da região e comprometeu-se a buscar uma indústria para completar o ciclo produtivo.

O candidato disse que São Desidério tem um grande potencial econômico não só da Bahia, mas de todo o Brasil. "Está aqui uma das maiores fronteiras agrícolas da atualidade, mas que não pode ficar presa à produção primária. Precisamos perseguir a verticalização econômica. Eu quero trazer a agroindústria para São Desidério, para Luís Eduardo Magalhães, para toda a região", afirmou.

São Desidério é o segundo maior município da Bahia em área, com mais de 15 mil km², e que há anos ocupa o posto de um dos maiores produtores de grãos do Brasil, como milho e soja. No entanto, os empresários de todo o Oeste reclamam da falta de uma indústria para transformar esses itens primários em produtos como rações para o gado. "Vamos fazer da Bahia um estado mais competitivo, trazendo estradas, energia e internet para que sirvam de incentivo para atrair essas empresas", completou Neto.

Em seu discurso, Zé Carlos Carvalho queixou-se sobretudo do distanciamento do governo do estado com a região Oeste, o que resulta por exemplo na ausência dessas obras de infraestrutura. Neto disse ter conhecido o prefeito em Brasília no ano passado, antes da aliança entre PP e União Brasil. "Fiquei encantado com o preparo e sobretudo com o compromisso de Zé Carlos. E não vou mentir, torci muito para que essa aliança com o Progressistas desse certo", discursou.

"Nessa caminhada, quantidade só me interessa a de baianas e baianos que estão conosco, porque em relação aos políticos nos interessa a qualidade. Eu quero estar ao lado de políticos que tenham palavra, que honrem a confiança dos eleitores. E por isso eu queria estar ao lado do prefeito Zé Carlos. É muito difícil encontrar uma pessoa na vida pública que reúna as qualidades de ser um bom gestor e um bom político", completou.

Zé Carlos foi reeleito prefeito em 2020 com quase 69% dos votos. No comício, estiveram presentes prefeitos da região, como Júnior Marabá (PP), de Luís Eduardo Magalhães, e os candidatos a vice-governadora, Ana Coelho (Republicanos), e a senador, Cacá Leão (PP).

O candidato do União Brasil elogiou a coragem do prefeito de São Desidério. "Temos que reconhecer um prefeito que opta por caminhar com a oposição e que fez essa opção por livre e espontânea vontade, apenas por total convicção de que é o melhor para a Bahia", disse.

"Vamos fazer em São Desidério e pelo Oeste o que o PT não fez nos 16 anos em que tiveram a oportunidade de governar a Bahia. Chega, já deu, foi tempo demais. Tiveram muitas chances, é hora de mudar a Bahia. Estamos aqui para trazer uma palavra de mudança, para traduzir a esperança dos baianos em luta e garantir que não vamos descansar um minuto sequer", completou.