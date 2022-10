ACM Neto reúne multidão em caminhada em Plataforma: 'Eu me preparei para ganhar essa eleição'

O bairro da Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, amanheceu neste domingo (9) ao som do pagode ‘Vai Neto’ estilo paredão, com os adesivos do 44 nos muros das casas e no peito das pessoas. Nas ruas estreitas, a cor azul predominava entre os apoiadores do candidato a governador ACM Neto (União Brasil). Não era Carnaval, mas parecia: ao lado do prefeito Bruno Reis (UB), ele arrastou uma multidão que saiu de casa para demonstrar apoio ao ex-prefeito da capital baiana na corrida pelo governo do estado.

Foi o segundo evento de ACM Neto neste segundo turno na capital baiana, cidade que governou por oito anos, sendo escolhido por oito vezes como o melhor prefeito do Brasil. Na última quarta-feira (5), ele já havia realizado uma carreata em Cajazeiras. Neste início, Neto tem se dedicado aos bairros mais periféricos de Salvador, que receberam quase 80% dos recursos da prefeitura sob a sua gestão.

O evento serviu para reforçar a confiança do grupo nesta nova eleição: “Eu quero dizer a vocês que eu estou pronto para esse segundo turno. Eu não me preparei apenas para saber governar a Bahia, eu não me preparei apenas para ter condições de ser um grande gestor. Eu me preparei para ganhar essa eleição", tem dito Neto nos seus eventos públicos.

"Nós não estamos aqui apenas para tirar um grupo que governa a Bahia há 16 anos. Nós estamos aqui para fazer história, estamos aqui para mudar a Bahia de verdade. Nós estamos aqui pelo futuro do nosso estado, pelo futuro do nosso povo”, diz o candidato a governador.

Mesmo sob um sol escaldante e uma multidão em torno dele, ACM Neto fez a maior parte do percurso a pé, recebendo o tempo todo o carinho dos eleitores por meio de pedidos de fotos, vídeos ou um simples abraço. “Meu governador” era o grito mais comum entre os que chegavam perto do ex-prefeito de Salvador.

O ponto alto veio na Rua dos Ferroviários, onde se encontra a maioria das lojas do bairro, quase sempre com uma residência em cima. Muita gente apareceu na sacada ou parou um pouco o plantão de domingo para demonstrar o seu apoio ou tentar driblar a multidão para chegar perto de ACM Neto.

Além de Bruno Reis, estiveram na caminhada a candidata a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos), a vice-prefeita de Salvador Ana Paula Matos (PDT) e o prefeito de Candeias, Pitágoras Ibiapina (PP). Vereadores da capital baiana e deputados estaduais ou federais também fizeram parte do evento.

Debates

Neto afirmou já ter aceito o convite para a realização de debates nas quatro principais emissoras de TV da Bahia, e lembrou que o seu adversário, Jerônimo Rodrigues (PT), agora estará sozinho para enfrentá-lo: “No primeiro turno, ele sequer apareceu na sua própria propaganda eleitoral. Agora, não, será bem diferente. Ele não vai poder se esconder atrás de um número, porque são duas pessoas, dois currículos, duas trajetórias, que vão estar se enfrentando para mostrar quem é o mais competente e preparado para governar o estado da Bahia”, afirmou em evento com lideranças na última quinta-feira.

Ele disse ainda que a linha da campanha será essa: pedir o voto aos eleitores em torno da comparação. “Temos que voltar para as nossas cidades, para os nossos bairros, olhar no olho de cada eleitor e justificar por que está pedindo o voto no 44. Mostrar a cada um a situação da Bahia hoje, os problemas que são vividos pelo estado, que são problemas reais e que não podem ter menos peso, não podem ter menos importância do que qualquer onda a favor deste ou daquele partido nacionalmente”, completou.