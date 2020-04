ACM Neto vai se reunir com Bolsonaro em Brasília, nesta quinta-feira (23)

O Prefeito de Salvador, ACM Neto, vai se reunir com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), nesta quinta-feira (23). O convite para a reunião foi feito pelo próprio presidente na noite da última segunda-feira (20). Segundo o prefeito, não foi divulgado qual será o tema do encontro.

Nesta quarta-feira (22), Bolsonaro se reúne com o deputado federal Baleia Rossi, de São Paulo, presidente nacional do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Neto é o presidente nacional do Democratas (DEM).

A expectativa é que Bolsonaro esteja buscando apoio dos dois partidos para ter apoio do Congresso Brasileiro. A reunião acontece após o presidente ter recebido dirigentes do Centrão - os partidos Social Democrático (PSD), Liberal (PL), Progressistas e Republicanos.

“Não vou antecipar nada, pois preciso saber qual é a pauta do presidente. Tem coisas que não podem ser especuladas e não seria gentil da minha parte antecipar um tema que só vai ser tratado amanhã”, disse Neto, durante a inauguração de uma Unidade de Saúde Familiar (USF), em Fazenda Coutos III.

“Tenho defendido o diálogo entre os poderes e não acho que a população quer que os políticos fiquem brigando e jogando juízo fora, nesse momento. Fiz críticas à condução do governo federal nessa crise. Minha posição diverge da do presidente, mas o respeito”, disse Neto. Após a saída de Luiz Henrique Mandetta, que era filiado ao DEM, do Ministério da Saúde, permanecem no governo federal dois filiados do DEM como ministros: Tereza Cristina (Agricultura) e Onyx Lorenzoni (Cidadania).

