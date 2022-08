ACM Neto visitará 25 cidades baianas de sete regiões até domingo (4)

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) vai participa de eventos políticos em 25 cidades de sete regiões da Bahia até o próximo domingo (4). Serão visitadas a cidades da Chapada Diamantina, Sudoeste, região de Irecê, Sertão, Rio São Francisco, Vale do Jiquiriçá e Bacia do Paramirim.

A agenda será a mais intensa pelo interior baiano desde o início da campanha e da pré-camoanha. Com ela, ACM Neto vai se aproximar das 300 cidades percorridas antes das eleições. Na noite de terça-feira (30), o candidato participou de um encontro em Pojuca.

Nesta quarta-feira (31), a agenda começou em Ibicoara, às 10h, com carreata pela cidade. Em seguida, acompanhado dos candidatos a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos), e ao Senado Cacá Leão (PP), Neto seguiu para visitas a Barra da Estiva e Ituaçu. O dia termina com uma caminhada ao lado da população e com evento em Anagé a partir das 16h.

Quinta-feira (1°) o candidato terá eventos políticos em Gentio do Ouro, Central e Jussara. Para fechar a agenda, Neto participará de um evento em Xique-Xique junto ao prefeito da cidade, Reinaldinho (MDB). Já na sexta-feira (2) o dia começa com carreata e encontro em Caetité, às 10h.

Depois, os candidatos seguem para carreatas em Lagoa Real, Pindaí e Ibiassucê. À noite, Neto participa de encontro em Caculé junto a lideranças políticas da região. O evento está previsto para começar às 19h.

No sábado (3), a comitiva de ACM Neto realiza carreatas que passam por Jaguaquara - onde também visitam o entroncamento, na BR-116 - Itiruçu, Lajedo do Tabocal, Planaltina e Nova Itarana. Ainda no dia 3, o candidato participa de carreata e evento político em Maracás, às 14h45. O dia termina com um ato em Milagres, às 19h.

Domingo (4), último dia de agendas pelo interior nesta semana, ACM Neto fará carreata nas cidades de Tanque Novo, Botuporã, e atos em Livramento, às 14h, e Paramirim, onde se encontra com a população da cidade a partir das 16h30.

A meta do candidato ao Governo da Bahia é percorrer mais de 300 cidades até o fim da campanha. Desde 2021, ACM Neto iniciou sua caminhada pelo interior do estado para entender as peculiaridades e os maiores problemas de cada região. Assim, construiu um Plano de Governo que leva em consideração as características de cada localidade da Bahia e com ações direcionadas para a realidade vivida em todos os cantos do estado.