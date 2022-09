ACM Neto volta a cobrar da Justiça Eleitoral isonomia entre todos os candidatos

O ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) voltou a cobrar da Justiça Eleitoral tratamento isonômico entre todos os candidatos ao governo da Bahia. Há oito dias praticamente sem propaganda na televisão e no rádio, ACM Neto afirmou em suas redes sociais que “nada vai silenciar o desejo de mudança dos baianos”.

“Se não estamos na TV, vamos mandar nossas mensagens nas redes, no zap, nas ruas. Vamos comigo nessa corrente pra mudar a Bahia. Nada será mais forte do que a vontade do povo”, postou o candidato.

Na noite deste sábado (17), durante evento político em Serra do Ramalho, ACM Neto criticou a Justiça Eleitoral. “Mais um dia e a gente continua praticamente fora da propaganda eleitoral. Alô, Justiça Eleitoral da Bahia, queremos justiça. E ninguém vai me calar. Tô aguardando, viu? Ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, aos juízes. Primeiro, o meu respeito, sempre tive. Depois, a minha palavra de que não vale o que está acontecendo. A gente não vai deixar ninguém nos calar. Alô, Justiça, por favor, estamos a esperando a providência de vocês”.

Assista: