Acompanhada, Gabriela Pugliesi passa temporada na Bahia

Separada há dois meses de Erasmo Viana, a influenciadora digital baiana Gabriela Pugliesi parece ter encontrado novamente o amor, dessa vez nos braços do artista plástico Tulio Dek, que também faz as vezes de influencer. Tudo leva a crer que o novo casal está vivendo uma temporada de romance em Barra Grande, no sul da Bahia.

Nesta quinta-feira (22), ambos postaram em seus stories no Instagram tomando o mesmo vinho, ao som de Agnes Nunes. Tulio depois comentou em um post de Gabriela: "Garota dos sonhos". Em outro story de Gabriela, seus seguidores viram o pé dele na imagem.

Ex-namorado de Cleo Pires por três anos - até 2008, Tulio, é sobrinho de Orlando Morais. Pugliesi também já teve um breve romance com outro ex da atriz, o apresentador João Vicente de Castro, em 2019.

(Foto: Divulgação)

