Acompanhado de Rui e vice, Jerônimo Rodrigues vota em Salvador

O candidato ao governo do estado Jerônimo Rodrigues (PT) votou na manhã deste domingo (2), no Colégio Estadual Luiz Viana, no bairro de Brotas, em Salvador. O petista foi às urnas acompanhado do governador Rui Costa, do senador Jaques Wagner, do candidato a vice-governador, Geraldo Júnior, e do presidente estadual do PT, Éden Valadares.

"A eleição está rodando bem com tranquilidade no Brasil e na Bahia. Já votei e agora estou acompanhando o governador Rui Costa, depois daqui vamos acompanhar o voto do meu vice", disse.

Após votar em Brotas, Jerônimo acompanha a votação de Rui Costa, no Colégio Estadual Duque de Caxias, na Liberdade, e de Geraldo Júnior, no Colégio São Paulo, no bairro do Itaigara. O senador Otto Alencar, candidato à reeleição, votará na cidade de Ruy Barbosa, no interior do estado.