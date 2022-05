Acorda Pedrinho: quem é o rapaz da música que viralizou no TikTok; veja vídeo

Se você ainda não escutou essa música, talvez você esteja dormindo, hein? Mas afinal, quem é Pedrinho? Que campeonato é esse? E quem canta a música que se tornou a mais ouvida do Brasil na última semana?

O novo hit do Tik Tok, e a música que ocupa o 1º lugar do Spotify do Brasil, é da banda curitibana de pop alternativo Jovem Dionísio. O grupo existe desde 2018 e é composto pelo baterista Gabriel Mendes, que também compõe, Rafael Mendes (guitarra, irmão de Gabriel), Gustavo Karam (baixo) e Bernardo Hey (teclado). O primeiro EP, "Romance Frito", saiu em 2019.

Tanto o nome da banda quanto Pedrinho têm origem do mesmo lugar: a Lanchonete Aquarius, em Curitiba, lugar que os integrantes costumam frequentar. O bar é conhecido popularmente pelo nome do dono, o velho Dionísio, a quem a banda decidiu homenagear. Já Pedrinho é um frequentador do local, um senhor de 50 anos que está sempre dormindo, tirando aquele bom cochilo. E que só acorda para o campeonato de sinuca que sempre acontece por lá.

"Esse campeonato de sinuca existiu mesmo. A gente viu uma foto dos campeões no bar, aí o 1º lugar tinha uma caixa de Bohemia na mão. O 2º lugar tinha uma caixa de Skol e o 3º era o Pedrinho, com uma caixa de Kaiser", contou o tecladista Bernardo ao G1.

Na verdade, a música é uma grande celebração à cultura de boteco. O clipe é bastante interessante e vale a pena dar uma conferida.

*com supervisão do jornalista Jorge Gauthier