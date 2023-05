Acordo entre Fapesb e MEC prevê 100 bolsas de pesquisas para a Bahia

Quem está buscando oportunidades de estudar precisa ficar atento. Cerca de R$ 15 milhões serão investidos em mais de cem bolsas de pesquisas na Bahia, entre mestrado, doutorado e pós-doutorado. O Acordo de Cooperação Técnica foi firmado entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ligada ao Ministério da Educação.

As bolsas serão destinadas através da Capes (R$ 11,7 milhões) e da Fapesb (R$ 3,3 milhões). O foco será na formação de recursos humanos qualificados em áreas prioritárias no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Parcerias Estratégicas nos Estados III. O acordo foi assinado na terça-feira (16), em Brasília.

Em 2021 foi assinado o primeiro Acordo de Cooperação Técnica entre Fapesb e a Capes no campo do PDPG Emergentes e em Consolidação nos estados. Na época, a Bahia, teve quatro projetos aprovados que envolveram 16 programas de Pós-Graduação. O investimento total foi de aproximadamente R$ 7 milhões.

No ano seguinte, o apoio da CAPES foi destinado para projetos com foco no desenvolvimento da região Semiárida do país, voltados para a agroindústria e biotecnologia. Novamente a Fapesb, através de seus pesquisadores, teve quatro projetos contemplados, envolvendo nove programas de Pós-Gradução. Cerca de R$ 2,4 milhões foram investidos.

Este ano, com o terceiro Acordo Técnico assinado nesta terça-feira entre Fapesb e Capes, ao todo foram investidos mais de R$ 24 milhões na Bahia para o desenvolvimento de Programas de Pós-Graduação stricto sensu, em áreas prioritárias no âmbito do PDPG I, II e III.