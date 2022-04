Acordo pré-nupcial de Jennifer Lopez inclui sexo com Ben Affleck 4 vezes por semana

Noivos pela segunda vez, a cantora e atriz Jeniffer Lopez, de 52 anos, e o ator e diretor Bem Aflleck, de 49, assinaram um acordo pré-nupcial com uma cláusula bem curiosa. Mas do que a definição dos bens materiais, o acordo prevê que os dois tenham quatro relações sexuais por semana.

A informação é do jornal espanhol La Vanguardia. Segundo a publicação, a exigência partiu da própria cantora.

Jeniffer anunciou no dia 9 de abril que ela e Affleck estavam noivos pela segunda vez. Em um vídeo feito para seu boletim de fãs, On The JLo, ela olha com adoração para um anel de pedra verde. "Você é perfeito", diz a cantora no vídeo, enquanto uma música romântica é ouvida.

A revista Heat World já havia cantado a bola de que os advogados de ambos estavam trabalhando em um contrato pré-nupcial desde o ano passado, já que Jeniffer queria proteger sua fortuna de 400 milhões de dólares - quase 2 bilhões de reais na cotação do dia.

De acordo com o site TMZ, o casal, inclusive, já teria comprado a nova casa em que vai morar - uma mansão de US$ 50 milhões. Os dois já tinham noivado antes. O primeiro namoro do casal começou em julho de 2002 e rendeu pedido de casamento no mesmo ano. Mas, em janeiro de 2004, dias antes da data marcada para a cerimônia, o noivado foi cancelado.