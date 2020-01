Açougueiro deixou corpo de ex no freezer por dois dias antes de fugir

(Foto: Reprodução)

O açougueiro Vanderson de Almeida, 22 anos, acusado de esquartejar a ex-namorada, Ketley Estefany Silva Nascimento (foto em destaque), 17 anos, natural de Paratinga (BA), teria deixado o corpo da baiana guardado dentro de um freezer por quase dois dias, em Águas Lindas (GO). Só depois, ele fugiu para a Bahia. O homem foi encontrado nesta quinta-feira (23) na cidade de Luís Eduardo Magalhães. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo o delegado do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), Cléber Junio Martins, Vanderson confessou o feminicídio. Ele não gostou de ver mensagens trocadas com outro homem no celular dela. “Já teria acontecido uma traição anterior. Ele perdoou, mas agora estaria acontecendo novamente”, diz.

O relacionamento entre os dois era complicado. O delegado Danilo Nunes, que coordena as investigações, contou ao portal de Brasília que os dois se conheceram por aplicativo de mensagens e só moraram juntos por poucos dias no fim de 2019.

“Logo depois, ela foi para a casa de uma tia, na Cidade Ocidental, e passou mais de um mês lá”, detalha. No último sábado (18), no entanto, Vanderson teria ido até o endereço da tia e convencido a adolescente a voltar para a residência onde os dois moravam.

“A suspeita que temos é que ele matou a garota já no sábado à noite”, diz Nunes.

De acordo com oitivas, a jovem parecia ter aceitado de bom grado a volta do namoro. “Deu a entender que eles voltaram tranquilamente. Não foram relatadas brigas nem nada do tipo”, lembra.

Caso se confirme a data da morte, o açougueiro teria passado o domingo (19) inteiro com o corpo da ex-namorada dentro do refrigerador sem que alguém desconfiasse. Ele fugiu para a Bahia na segunda-feira (20).