Acumulados de chuvas em abril chegam a 51% da média histórica do mês em Salvador

A frente fria que atinge Salvador intensificou as chuvas desde a madrugada deste domingo (17), agravando o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Segundo informação da subcoordenadora de Monitoramento e Análise das Ações Climáticas e Sistemas de Alerta da Codesal, Nicoly Lima, em abril já choveu 145,4mm, equivalente a 51% da média histórica do mês que é de 284,9mm.

Os maiores acumulados de chuvas em 24 horas (atualizado às 17h30) foram registrados em São Cristovão (84,8mm), Monte Serrat (68,7mm), Calçada (65 mm), Cajazeira VIII (64 mm) e Matatru (61,3mm).

Só até as 18h deste domingo, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu 49 solictações. Foram nove ameças de desabamento, sete ameaças de deslizamento, uma árvore ameaçando cair, 11 avaliações de área, sete avaliações de imóveis alagados, um desabamento de blocos de pedreira, um desabamento parcial, oito deslizamentos de terra, três infiltrações e uma pista rompida.

Deslizamento atinge loja de veículos

Entre as principais ocorrências, a Codesal realizou vistoria em função de deslizamento de terra no Vale do Ogunjá no fundo do estabelecimento Auto Shopping Salvador.

Segundo o laudo, o deslizamento provocou o desabamento da proteção superficial, atingindo o imóvel do requerente, causando danos materiais. No instante da vistoria só estava presente o vigia, devendo ser emitida notificação aos responsáveis nesta segunda-feira. Foi indicada a realização de estabilização da encosta com o acompanhamento de profissional habilitado pelo CREA/CAU.

(Divulgação)

Neblina

Em algumas regiões de Salvador houve a formação de neblina que resulta da alta umidade na superfície. A umidade condensa antes de chegar na atmosfera. Esta formação está geralmente sobre um lago, sendo raro de ocorrer em nossa cidade.

As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

Até a próxima quinta-feira (21/04) haverá, em Salvador, a previsão é de acumulados de chuvas expressivos e rajadas de vento.

O Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) estará em alerta e apto para atender às demandas solicitadas pela população da capital baiana.

A tendência é de que as chuvas continuem até sexta-feira (22), reduzindo gradativamente de intensidade.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no link http://www.codesal.salvador.ba.gov.br/index.php/boletins

Fique atento! A Defesa Civil de Salvador emite alertas por SMS para que você não seja pego de surpresa. Envie um SMS com o número do seu CEP para 40199 e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.