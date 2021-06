Acusada de matar atriz de filmes eróticos a facadas é presa no Rio

A mulher acusada de matar Luane Honório Souza, conhecida por fazer filmes eróticos com o nome Aline Rio, foi presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vitória Roberta Alves da Silva, de 19 anos, foi detida por policiais no centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense, mesma cidade em que o crime aconteceu.

O assasinato foi em 2020. Luane foi esfaqueada dentro de casa. Ela sobreviveu inicialmente e passou três meses internada, mas morreu no dia 1º de setembro em decorrência dos ferimentos. Luane tinha 28 anos.

A acusada é uma amiga que dividia o apartamento com Luane. Depoimentos de conhecidos apontaram que Luane e Vitória se conheciam há anos. Preocupada com a situação econômica de Vitória, Luane convidou a jovem para morar com ela. Quando o crime aconteceu, elas moravam juntas há apenas cinco dias, segundo o jornal Extra.

Horas depois de atacar Luane, que além de ser esfaqueada no pescoço também foi apedrejada, Vitória foi vista no centro da cidade vendendo pertences da vítima, como um secados de cabelos, uma chapinha e um micro-ondas.

Segundo a polícia, as duas brigaram no dia do crime por questões financeiras. A tia de Luane, a empresária Marcele Toletino, 39, acredita que as agressões foram motivadas por Vitória achar que Luane tinha dinheiro guardado em casa.

Quando foi presa, Luane chegou a assumir o crime, dizendo que agiu para se defender. Segundo a polícia, a mulher já tem passagem por tráfico de drogas e furto de veículo.