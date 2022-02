Acusada de participar de sequestro relâmpago de taxista em Salvador é presa

Uma mulher de 28 anos suspeita de participar do sequestro relâmpago de um taxista foi presa pela Polícia Militar. O crime aconteceu na tarde de sábado (19) em Salvador.

O motorista foi feito refém pela jovem e por outros dois homens durante uma corrida na Avenida Contorno, no Comércio. Ele foi obrigado a percorrer vários bairros da cidade, sob ameaças. Na Avenida General Graça Lessa, em Brotas, ele conseguiu descer e pediu ajudas a PMs que faziam ronda na região.

"A ação criminosa durou pelo menos três horas. A vítima estava trabalhando quando os três suspeitos solicitaram uma corrida. Durante o percurso, eles tentaram extorquir o taxista por meio de ameaças de morte", contou o comandante da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas), major Milton Seixas.

Os criminosos notaram a aproximação dos PMs e fugiram a pé, mas a mulher foi alcançada e presa em flagrante. Com ela, foram apreendidas duas faxas tipo peixeira e duas pochetes. Na ação, a PM recuperou o carro e também cartões e dinheiro da vítima.

Outro crime

Em Lauro de Freitas, dois homens foram presos por policiais do motopatrulhamento da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar depois do roubo de um veículo Fox em Ipitanga, por volta das 18h.

O casal dono do carro chamou a polícia depois do crime. "Os militares avistaram o carro na altura da rua Paulo dos Santos Ferreira. Houve acompanhamento e o condutor do VW Fox acabou perdendo o controle da direção. Em seguida, ele desceu do veículo atirando contra a equipe, que revidou a injusta agressão", explica o comandante da unidade, major Everton Monteiro.

Os dois suspeitos se entregaram. Um revólver calibre 38 foi apreendido e os dois homens foram levados para a 27ª Delegacia (Itinga), onde foram autuados em flagrante.