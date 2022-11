Acusado de agredir e matar homem na Estação Mussurunga é preso

O acusado de agredir e matar Rubem Dário Gonçalves da Silva, de 56 anos, teve o mandado de prisão cumprido na 1ª Delegacia de Homicídios (DH / Atlântico), na tarde desta sexta-feira (25), em Salvador. Ele estava foragido desde o dia do crime, 15 de novembro, quando a vítima foi agredida com um soco e caiu batendo a cabeça no chão na Estação Mussurunga.

A titular da 1ª DH/Atlântico, delegada Zaira Pimentel, informou que as investigações ainda estão em andamento, mas não apontam motivação política para o crime. “houve um desentendimento, desencadeando em vias de fato, mas ainda não encontramos nenhum elemento que possa identificar divergência política, no caso”, afirmou.

Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido pelos policiais da 1ª DH / Atlântico na casa do acusado, na quinta-feira (24). Durante as investigações, foram coletados depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras e laudos periciais foram analisados.

Além de todo material analisado nas apurações, a delega Zaira Pimentel, destacou o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), como ferramenta de grande importância para as investigações. “A partir de informações extraídas do Disque Denúncia, foi possível fazer o levantamento que confirmaram tais dados repassados pela ligação do 181. O cruzamento destes dados, bem como as imagens de câmeras de vigilância, contribuiu bastante para o pedido de prisão junto ao Poder Judiciário”, detalhou.

A delegada também ressaltou a importância da colaboração da CCR Metrô e da população que denunciou, com as investigações. “Nós agradecemos a CCR Metrô, que desde o início do fato, colaborou com o trabalho da 1ª DH / Atlântico. Essa parceria da sociedade com a polícia resulta em resultados rápidos e eficientes como esse”, pontuou.

Depois de ser interrogado, o acusado passará por exames de lesões corporais e ficará preso.

Relembre o caso

Rubem Dario Gonçalves da Silva morreu depois de ser agredido durante uma briga na noite do dia 15 de novembro, na Estação Mussurunga, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi agredida por um homem com quem discutiu e acabou caindo e batendo a cabeça no chão. Não há informação sobre o que motivou o desentendimento.

Rubem foi socorrido inicialmente por agentes de atendimento da CCR Metrô Bahia, que prestaram os primeiros socorros ao encontrá-lo desacordado na Plataforma B do terminal de ônibus. Depois, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Unidade de Pronto Atendimento de São Cristóvão, mas não resistiu aos ferimentos.

O agressor fugiu logo depois. A polícia diz que as imagens de segurança das câmeras do local vão ajudar na identificação dele e no andamento da investigação.